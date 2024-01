JO-2024 : le dopage génétique, fantasme ou réalité ?

Et si, dans la foule, se cachait un athlète d'un nouveau genre, un superman capable de casser la barre mythique des deux heures sur marathon ? L'être humain peut-il encore repousser ses limites ? Sans doute, surtout s'il est aidé par la science. Dans le bois de Vincennes, un matin d'hiver, il n'y a pas de course record et peu de monde pour définir ce qu'est le "dopage génétique". Le dopage génétique, c'est le détournement d'une prouesse scientifique existante, la thérapie génique, utilisée pour traiter les maladies comme la myopathie ou certains cancers. Il s'agit d'une modification de notre ADN. Du matériel génétique est injecté et transporté par un vecteur vers l'intérieur de la cellule. Pour les malades, c'est un traitement médical. Pour le sportif, la transformation de ce gène doit améliorer les performances. À l'Institut national du sport, le professeur Jean-François Toussaint, directeur de l'IRMES, étudie ses interactions depuis des années. Techniquement, le dopage génétique est réalisable et presque impossible à détecter. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage D. Piereschi, C. de Kervenoaël, M. Hacala