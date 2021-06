Dordogne : la délivrance des habitants du Lardin-Saint-Lazare

L'ancien militaire en fuite a été interpellé ce lundi à la mi-journée. Un soulagement pour les habitants de Lardin-Saint-Lazare. La vie est redevenue presque normale, même si certains axes sont toujours interdits d'accès par les gendarmes. Les commerces ouvrent progressivement leurs portes. La fleuriste que nous avons rencontrée espère vendre une partie des bouquets prévus pour la fête des mères. "Il était temps. Rien que de voir passer les voitures déjà, ça nous fait plaisir", confie elle. Un plaisir et un sourire retrouvés pour une famille qui vit en plein coeur du village. Un jour et demi cloitré, qui leur a semblé être une éternité. "On va reprendre le boulot et on va pouvoir aller faire nos courses et faire notre vie normale", déclare la mère. "J'ai passé une nuit un peu compliquée parce que je n'arrête pas de regarder mon téléphone pour savoir où ça en était avec l'enquête. Là, quand j'ai appris qu'ils ont retrouvé la personne, je suis soulagé", ajoute son fils. Ce matin, alors que les contrôles routiers ont isolé toute la commune, nous avions pu rencontrer des habitants dans l'attente d'un dénouement qu'ils espéraient proche. Le bruit permanent des hélicoptères et un fugitif introuvable ont inquiété. "C'est très stressant, on a peur, on se ferme à clé dans les maisons. On sait qu'il est armé, qu'il est parti dans les rues l'autre jour, donc il peut être partout", confie un retraité.