Dordogne : une maire mobilisée pour les sinistrés

Chaque jour, Joëlle Saint-Martin prend des nouvelles. Cette nuit, la maire de Vanxains a relogé une habitante en urgence. Elle dormait encore chez elle, mais son plafond a fini par céder. C'est une autre habitante qui l'héberge gratuitement. "Il faut être très présent... On ne compte plus quand il faut aider", a-t-elle déclaré. La solidarité s'est tout de suite mise en place dans le village. "Ils sont en train de faire ressortir le meilleur d'eux finalement. Il y a des gens qui se sont rencontrés, j'ai fait faire des choses à des gens qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, amener, chercher des courses", a confié Joëlle Saint-Martin. Certains habitants ont décidé de rester chez eux, alors il faut s'assurer que le moral est toujours là. "Quand on a perdu une partie de sa maison, on reste pour nettoyer, pour aider les gens s'ils en ont besoin. On est solidaire. Ce n'est pas la peine de partir. On est là, on le vit et puis on remonte ensemble", a expliqué une dame. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Arfel