Dossiers médicaux : 500.000 Français victimes d'un piratage

Cette base de données n'est pas sur le dark web. Elle est sur l'internet normal et en accès libre. Pour un connaisseur, il faut à peine quelques secondes pour trouver le fichier contenant ces informations. Baptiste Robert, fondateur de l'entreprise Predicta Lab à Toulouse (Haute-Garonne), nous a expliqué le contenu du fichier en question, une quantité astronomique d'informations. Ainsi, 491 840 personnes sont concernées. Des patients qui ont fréquenté au cours des dernières années des laboratoires d'analyses dans cinq départements du nord-ouest de la France, le Morbihan, l'Eure, le Loiret, les Côtes-d'Armor et le Loir-et-Cher. L'origine de la faille n'a pas encore été identifiée. Pour le moment, il n'existe aucun moyen de savoir si vous avez été victime de cette attaque. Alors, si vous habitez dans le nord-ouest de la France, il vous est conseillé de changer vos mots de passe par précaution et de faire attention aux emails que vous recevrez dans les prochaines semaines. Et pour cause, avec ces données, un pirate peut usurper une identité ou faire du chantage. Et ce n'est pas tout. Gerome Billois, expert en cybersécurité à l'entreprise Wavestone à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), nous a expliqué ce à quoi les victimes de la fuite peuvent aussi s'attendre dans la vidéo ci-dessus.