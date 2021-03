D'où vient le blé noir consommé dans l'Hexagone ?

L'ingrédient principal de la crêpe bretonne n'est autre que la farine de blé noir. Il en existe plusieurs références et pour les consommateurs, il n'y a aucun doute sur leur origine. En effet, les origines bretonnes sont mises en avant sur tous les paquets pour certaines marques. Pour d'autres en revanche, on a moins de certitude. Sans doute parce que 80% du blé noir consommé en France est principalement importé d'Extrême-Orient. Ainsi, nous n'avons pas la quantité suffisante pour subvenir à notre demande de blé noir. Les Bretons et les touristes en consomment 11 000 tonnes par an, quand la production n'atteint pas 4 000 tonnes. En conséquence, nous avons recours à une matière première étrangère. Malgré tout, certains minotiers se convertissent à une production 100% locale. Les consommateurs préfèrent de plus en plus la rusticité du blé noir armoricain. Comptez 500 euros la tonne de sarrasin importé contre 700 pour celui de Bretagne avec l'indication géographique protégée. Ce label rassemble 400 producteurs sur les cinq départements bretons. Cette céréale n'y a pas toujours connu une forte demande. Dans les années 80, les agriculteurs ont presque abandonné sa production faute de rentabilité. Aujourd'hui, 3 000 hectares sont semés chaque année.