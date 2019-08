D'où vient l'eau de nos robinets ?

Au restaurant, que choisissez-vous entre l'eau minérale et la carafe ? Les Français font confiance à l'eau du robinet. Deux tiers d'entre eux en boivent tous les jours, sans trop savoir d'où elle vient. En cette période de sécheresse, nous avons voulu retracer le parcours de cette eau. Découvrez-le dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.