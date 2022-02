Douanes : des saisies record d'articles de contrefaçon

Au centre de tri postal de Roissy, arrivent les colis du monde entier par avion. Chaque jour, ils sont une dizaine de douaniers à les contrôler. D'abord, ils font un premier tri suivant le pays d'origine. Ensuite, une observation minutieuse de l'emballage. Maroquinerie, vêtements, jouets, médicaments et cosmétiques, ils saisissent 2 000 à 3 000 contrefaçons chaque jour. En France en 2021, les saisies ont augmenté de 62%. Une hausse directement liée à la crise sanitaire. "Avec le confinement, on a bien vu qu'il y avait une augmentation des commandes en ligne sur les sites Internet. Vous avez ici la contrepartie, la venue des marchandises commandées", explique Jean-Luc Cornillou, directeur régional des douanes - Roissy Fret. Autre secteur où le trafic prolifèrent, les cigarettes de contrefaçon. Sur l'autoroute A62 près de Toulouse, les douaniers inspectent régulièrement les cars des voyageurs. C'est le cas des touristes britanniques venus skier en principauté d'Andorre, où la cartouche de cigarettes est environ cinq fois moins cher qu'au Royaume-Uni. Avec le retour de l'activité économique et donc des transports, le trafic de tabac a repris de plus belle en 2021, plus 40% au niveau national. Trafiquants ou simples fumeurs ont pu de nouveau se ravitailler à l'étranger. À leur retour, ils sont contrôlés par les agents. La limite autorisée est d'une cartouche et demie par personne. TF1 | Reportage P. Ninine, R. Roiné, F. Mintzler