Douanes : vos colis sous haute surveillance

Dans l'Hexagone, les douaniers trouvent de nouveaux articles contrefaits toutes les cinq minutes. Avant d'être distribué dans tout le territoire, les colis sont envoyés dans un centre de tri de la poste pour être vérifié. À l'échelle mondiale, le courrier est le premier moyen d'importation de ces faux, devant l'avion et le bateau.