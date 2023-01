Double assassinat de Pouyastruc : la colère du frère d'une victime

Pour les premières fêtes de fin d'année sans elle, la famille d'Aurélie Pardon s'est recueillie sur sa tombe. Le 4 juillet dernier, la professeure de français est retrouvée morte à Pouyastruc (Hautes-Pyrénées). Elle était nue dans la rue avec une balle dans la tête. Son corps se trouvait à proximité de cette maison. À l'intérieur son collègue et nouveau compagnon, lui aussi abattu. Gabriel Fourmigué, 55 ans, on le voit ici à l'époque champion du monde de Bobsleigh. Le principal suspect est le mari d'Aurélie, Cédric Tauleygne. Elle venait de le quitter, et la séparation s'était très mal passée selon les enfants de Cédric et Aurélie. Les enfants sont recueillis par les grands-parents. Les policiers ont perdu la trace du suspect à Jaca en Espagne. Pour le frère d'Aurélie, son meurtrier est déjà loin. Pourtant, gendarmes français et policiers espagnoles travaillent ensemble pour retrouver sa trace. Un compte bancaire au nom de Cédric Tauleygne a été découvert en Israël, mais aucun mouvement n'a été enregistré dessus. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Bajac, L. Lassalle