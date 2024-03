Double incendie, qui en veut à la Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ?

La mairie est complètement vide. Au bureau, l'équipement et la salle de mariage sont inutilisables. "Les meubles sont complètement recouverts de cette couche de suie, qui s'est propagée dans toute la mairie", nous confie Patrick Guillot, Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Une couche de suie noire, provoquée par un incendie. Le lundi 4 mars, une voiture électrique, garée à côté du bâtiment, a pris feu. Le maire pense d'abord à un accident. Mais le scénario se reproduit quatre jours plus tard. Cette fois, un véhicule de la police municipale. L'élu, qui ne croit pas au hasard, décide alors de porter plainte. Les images des vidéo-surveillances de la commune montrent en effet un individu lancer un cocktail Molotov dans la voiture de police. Un acte qui interroge les habitants de cette petite commune de l'Est lyonnais, d'ordinaire calme. À la mairie, les 25 agents municipaux ont dû être délocalisés, une partie dans le foyer des anciens. En attendant, impossible de délivrer le moindre passeport ou carte d'identité. Une enquête pour incendie criminel est en cours, confiée à la brigade de recherche de Lyon. Selon les informations, un homme de 40 ans est en garde à vue. TF1 | Reportage F. Chevallay - C. Delarbre