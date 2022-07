Double meurtre dans les Hautes-Pyrénées : le village de Pouyastruc sous le choc

Les portes ont été scellées pour l’enquête. Pouyastruc, petit village des Hautes-Pyrénées, a été le théâtre d’un double homicide. Un homme de 55 ans a été tué dans sa maison. Une femme de 32 ans qui était avec lui a, elle aussi, reçu une balle. Cédric Mercier est pompier. Hier, en partant au travail à 18h20, il découvre le corps dénudé de la jeune femme dans l’allée. Plusieurs voisins sont témoins des événements. Un lycéen a aperçu l’auteur présumé des faits, toujours en fuite. Il a dressé son portrait-robot aux gendarmes. Les deux victimes, Aurélie Pardon et Gabriel Fourmigué, étaient collègues. Ils travaillaient dans un collège de Tarbes. Elle, mère de deux enfants, était professeur de français et lui, de sport. Pour les élèves et leurs parents, c’est la sidération. A Pouyastruc, le maire est en contact permanent avec la gendarmerie. Pour l’instant, une thèse semble se dessiner. Selon Michel Pailhas, maire de Pouyastruc, il s’agirait "d’un crime passionnel". Plus de 60 gendarmes de Tarbes et de la Section de recherche de Toulouse sont mobilisés pour retrouver le suspect. TF1 | Reportage M. Chaize, J.M. Lucas