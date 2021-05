Double meurtre dans une scierie du Gard : les derniers éléments

La traque continue en ce moment pour retrouver l'homme qui a tiré son patron et son collègue. Mais la tâche s'annonce très délicate, très difficile et pourrait durer des heures, car le lieu est très compliqué. La vallée est en effet assez vaste, escarpée et touffue. Il est donc très facile de s'y cacher. L'homme de 29 ans serait en ce moment même à l'intérieur, à pied et armé. Pour appuyer les recherches, 300 militaires sont en ce moment déployés, dont une équipe du GIGN de la région parisienne. Il n'y avait que trois équipes cynophiles et six hélicoptères munis de caméra thermique très utile puisque la nuit va bientôt tomber. Une fois que le tireur présumé sera repéré, les négociateurs entreront en action.