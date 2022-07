Double meurtre de Pouyastruc : qui est le fugitif ?

La traque s'est poursuivie toute la journée de ce jeudi 7 juillet 2022. Des dizaines de gendarmes sillonnent la commune de Barbazan-Dessus. Plus de 72 heures après les faits, toujours aucune trace de Cédric T. gé de 34 ans, il est le suspect numéro un dans l'assassinat de deux enseignants. Le crime passionnel est la piste privilégiée. Les victimes sont Aurélie Pardon, sa femme, avec qui il était en instance de séparation, et Gabriel Fourmigué. C'est le nouveau compagnon de cette dernière. Sa mort a provoqué la stupeur dans le club de cyclisme avec lequel il s'était entraîné pendant plusieurs mois, Cyclocross Passion. Le président, Alain Guinle, se souvient d'un homme très discret. Selon les propos de ce responsable, Gabriel Fourmigué était plutôt réservé, voire timide. Lors de leur perquisition à son domicile, les enquêteurs ont découvert plusieurs armes. En plus de sa passion pour le vélo, le tueur présumé, réserviste de l'armée, pratiquait le tir sportif au Cible Tarbes Pyrénées. "Il est venu ici sur recommandation dans le cadre de sa mission de réserviste. Il était à jour dans ses tirs de contrôle, nécessaires pour conserver son port d'armes. Il pratiquait assidûment le tir sportif." Tels sont les propos de Jean-Pierre Tarissan, le président dudit club. En outre, le fugitif est employé dans une usine de fabrication de moteurs d'hélicoptères. Il ne s'était pas présenté au travail le jour des faits, prétextant un arrêt-maladie. T F1 | Reportage B. Guenais, P. Michel, J.V. Fournis.