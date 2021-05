Double meurtre des Cévennes : le village des Plantiers encore sous le choc

Dans le village des Plantiers, les volets se sont clos et les rues sont vidées. Il est impossible pour les habitants de trouver les mots et parler du double meurtre. Ce mutisme en dit long sur le traumatisme de toute une commune. Pour restaurer le dialogue et tenter d'apaiser les esprits, le maire s'est rendu auprès des familles directement touchées par le double meurtre. Bernard Mounier, maire des Plantiers (Gard), nous a fait savoir que dans sa commune "le deuil est d'une particulière violence et d'une particulière agressivité". L'élu a parlé aux personnes en souffrance, du côté des victimes comme du côté de l'agresseur. Il leur a notamment rappelé "la possibilité d'accomplir des gestes et des paroles fortes" pour montrer que ces personnes ne font pas d'amalgame. L'élu avait connaissance des tensions entre Valentin Marcone et son patron. Il savait aussi la passion du jeune homme pour les armes. Mais il était impossible d'imaginer le geste de Valentin Marcone, ni même le stand de tir artisanal aménagé par ce dernier pour tirer depuis chez lui, à plusieurs centaines de mètres. D'ailleurs, c'est dans ce secteur qu'il s'est caché durant 83 heures, dans un trou à sanglier.