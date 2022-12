Douceur en hiver : combien de temps ça va durer ?

Un air printanier souffle sur notre pays, comme à Palavas-les-Flots, où il a fait 18°C ce lundi. Un peu partout en France, nous sommes à +5°C au-dessus des moyennes de saison, le deuxième Noël le plus doux depuis 1947. Sur la carte dans la vidéo en tête de cet article, vous verrez la différence entre la météo d'il y a quinze jours : 13°C à Nantes au lieu de -2°C, 12°C à Strasbourg au lieu de -14°C. Les petits commerçants se frottent les mains. Jordan Hamon a décidé exceptionnellement d'ouvrir son magasin de glaces. "On a des 15-20°C. Genre c'est limite du jamais vu pour l'hiver. C'est inquiétant pour la planète, mais pour le commerce, c'est bien. Si beaucoup se réjouissent de cette douceur, d'autres s'en inquiètent. "On n'a pas l'habitude d'avoir du si beau temps à Noël. Donc, on pense à la planète", déclare une mère de famille. Pour les spécialistes, cela fait déjà dix ans que l'on assiste à ce phénomène. Mais à quoi faut-il s'attendre pour les prochains jours ? "Ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Il semble que le réveillon du Nouvel An se passe également dans de l'air doux. Et s'il doit y avoir de nouveau le retour de l'air froid, il faudra attendre début 2023 et pas avant", indique Louis Bodin, météorologiste de TF1-LCI. TF1 | Reportage J. Chubilleau, L. Croix, E. Alonso