Douceur en hiver : quelles conséquences pour l'agriculture ?

Elles ont sans doute cru que l'hiver était déjà terminé. Les abeilles de Pierre-Étienne Garzaro se sont remises au travail. L'activité a repris dans ses ruches avec trois mois d'avance. "Les températures de ces derniers jours, où on a eu des pointes jusqu'à 21 °C dans le secteur, elles ont cru qu'elles étaient au printemps", indique-t-il. Un peu plus loin, même le lilas est en feuilles. Alors pour ce vigneron installé dans le Bordelais, pas question de préparer la vigne tant que le froid n'est pas durablement installé. Dans le département voisin de Lot-et-Garonne, on veille aussi sur les cultures. Si les pommiers de Corinne Macia se mettaient à fleurir, il serait directement exposé au gel. " On a du temps très nuageux. Donc, automatiquement, il n'y a pas la luminosité nécessaire pour faire la photosynthèse. Donc, pour le moment, ça ne bougera pas. Ça deviendra problématique si éventuellement dans la deuxième quinzaine de février, on avait un à-coup de chaleur. Mais ça, c'est hypothétique", explique l'arboricultrice. Hypothétique mais pas impossible. Stéfan Auneau, un pruniculteur à Monteton, l'a constaté sur son application météo. Les températures moyennes relevées l'hiver sont plus élevées depuis cinq ans. Pour l'instant, pas de baisse des températures en perspective dans le Sud-ouest. Selon Météo France, le thermomètre devrait dépasser régulièrement 15 °C l'après-midi dans les deux prochaines semaines. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, Y.Chambon, C. Brousseau