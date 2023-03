Douceur et sécheresse : un hiver chamboulé

Une jeune femme en robe courte, un père de famille en tee-shirt, étonnant, mais nous sommes bien le 31 décembre à Paris (Île-de-France). Un coup de chaleur étendu dans tout le pays. Cet hiver, la région Grand Est a vu le thermomètre grimpé de 1.4 °C au-dessus de ses moyennes de saison. C'est le record. Pour la Normandie c'est +0.6 °C, +0.9 °C pour le Centre-Val de Loire. Pas une région n'y a échappé, pour un réchauffement moyen de 0.8 °C sur le pays entier. Et pourtant, les Niçois n'ont pas vu le soleil brillé davantage. Il a bien réchauffé le pays, mais pas là où on l'attendait. "Pour la Normandie ou le sud de la Bretagne, par rapport à l'ensoleillement habituels de ces régions, on a un excédent d'ensoleillement. Et en revanche dans le sud-est, un déficit d'ensoleillement", affirme Évelyne Dhéliat, chef du service météo de TF1. À Bastia (Corse), c'est -18% de soleil et jusqu'à -21% à Tarbes (Occitanie), dans les Pyrénées. Quand dans le même temps, Rouen (Normandie) et Lorient (Bretagne) ressortaient la crème solaire. Et voici la grande absente de l'hiver, la pluie. En Bourgogne-Franche-Comté, -34% de précipitation, -40% en Île-de-France. Le pays est à sec, sauf en Corse, +4% de pluie. Au total, il manque 25% d'eau dans nos sols et ça se voit chaque jour un peu plus. TF1 | Reportage D. Piereschi, F. Le Goïc