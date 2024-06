Douze enfants à vélo percutés par une voiture à La Rochelle

Des vélos sont couchés sur la route. Quelques minutes avant les images amateurs dans le reportage ci-dessus, la rue résonnait de cris et de pleurs d'enfants. Ils ont été fauchés par une voiture en pleine ville. L'accident s'est produit en milieu de matinée peu de temps avant le départ de douze enfants, de huit à onze ans, de leur centre de loisirs situé à quelques centaines de mètres. Équipés de gilets jaunes et de casques, encadrés par deux accompagnateurs, ils prennent la piste cyclable, puis l'avenue Coligny. Une voiture jaune, conduite par une dame de 83 ans, les percute à contresens sur plusieurs dizaines de mètres à cet endroit précis. Il est difficile de savoir pour quelle raison la conductrice à dévier de sa trajectoire. Sept enfants sont blessés, dont un en urgence extrême et deux dans un état très grave. Évacués d'urgence dans les hôpitaux de Tour et de Poitiers. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise sur pied non loin des lieux de l'accident. "Notre priorité a été de secourir les enfants, de prendre en charge aussi ceux qui n'étaient pas blessés physiquement, mais très choqués par cet accident. La scène est épouvante pour tous ceux qui l'ont vu", précise Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime. Pour Catherine Leonidas, première adjointe au maire (DVG) à La Rochelle, "ce sont des enfants qui, par ailleurs, ont un entraînement pour savoir rouler à vélo, mis en place par l'Éducation nationale. C'est une des priorités. Ce sont des enfants habitués à se déplacer à bicyclette". La conductrice en état de choc a été hospitalisée et sera entendue par les enquêteurs. Ses analyses toxicologiques, alcool et stupéfiant, se sont révélés négatives. TF1 | Reportage E. Braem, E. Boishult