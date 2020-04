Dr Éric Thibaud : "Le nombre de cas grave qui se présente aux urgences est en train de diminuer"

Alors que la situation est dramatique à Metz, le Dr Éric Thibaud a témoigné que dans son hôpital, la situation s'est un peu améliorée. "C'est vrai que depuis quelques jours, on a l'impression que le nombre de passages coronavirus est en train de se tasser un petit peu. Mais pour le moment, on garde des tensions majeures sur les lits de réanimation", a-t-il affirmé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.