Dr Gérald Kierzek : "Ce sont les plus de 65 ans, les plus de 50 ans avec des comorbidités et les personnes obèses qu'il faut cibler"

Les plus de 50 ans sans comorbidités peuvent désormais se faire vacciner partout en France. Mercredi, ce sont les plus de 18 ans qui pourront recevoir une injection si des rendez-vous sont vacants la veille. Cette stratégie est-elle la bonne ? "Vacciner vite, oui, mais l'idée c'est d'aller plutôt chez les gens à risque. Ce sont les plus de 65 ans, les plus de 50 ans avec des comorbidités et les personnes qui sont obèses. Si on veut vacciner et toucher avec un maximum d'efficacité, ce sont ces personnes-là qu'il faut cibler", estime le Dr Gérald Kierzek. "Après se pose la question : avec quels vaccins ? L'ARN messager ou l'AstraZeneca qui suscite encore la méfiance", poursuit le consultant santé de TF1. "Il faut essayer de convaincre les gens, les plus fragiles et en particulier selon les recommandations de la Haute autorité de santé. Les plus de 55 ans peuvent se faire vacciner avec de l'AstraZeneca dans les centres de vaccination. Il y a les médecins traitants, il y a les pharmaciens aussi, c'est ça le moyen d'aller toucher, de cibler les plus fragiles", ajoute-t-il.