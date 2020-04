Dr Gérald Kierzek : "Ces 17 lits de réanimation ajoutés montrent bien qu'on est en permanence en flux tendu"

Lors de son allocution quotidienne sur le bilan de l'épidémie de coronavirus, Jérôme Salomon a évoqué le nombre de lits de réanimation supplémentaires. Le directeur général de la Santé a révélé que 17 lits en plus ont été rajoutés ces dernières 24 heures. Pour le docteur Gérald Kierzek, ce nombre est un "indicateur extrêmement important parce que c'est un indicateur de tension du système hospitalier". "Ces 17 lits de réanimation ajoutés montrent bien qu'on est en permanence en flux tendu", a souligné le médecin urgentiste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.