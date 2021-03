Dr Gérald Kierzek : "Globalement, il n'y a pas de contre-indications qui ont été ajoutées au vaccin AstraZeneca"

La directrice exécutive de l'Agence européenne du médicament vient de donner le feu vert à la reprise du vaccin AstraZeneca, suspendu en rafales par plusieurs pays dont la France ces derniers jours. Comment convaincre les patients de se faire vacciner avec ce vaccin ? "On a fait le point. On a fait une remise à zéro des compteurs d'un vaccin qui était mal parti. Dès le départ, il y avait une espèce de campagne de dénigrement, des doutes. On les a levés. Le bénéfice risque est favorable pour les personnes à risque. Avec 25 cas sur 20 millions, on a maintenant un panel suffisant pour dire qu'il y a très peu de risque. Cela ne veut dire qu'on va arrêter la surveillance. Globalement, il n'y a pas de contre-indications qui ont été ajoutées. Il n'y a pas de risque particulier. C'est plutôt en faveur de rassurer tout le monde. Les soignants se font vacciner avec AstraZeneca, et généralement, c'est un bon argument quand on dit ça à nos patients", nous rassure le docteur Gérald Kierzek.