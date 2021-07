Dr Gérald Kierzek : "Il faut revenir à une gestion sans panique du coronavirus"

Le Dr Gérald Kierzek rappelle qu'à l'origine, le pass sanitaire était conçu pour les grands événements et les rassemblements pour 1 000 personnes. Cette mesure n'a pas touché les événements de la vie quotidienne. "Il est vrai que le virus circule moins dans les restaurants surtout si vous êtes en terrasse. Il faut revenir quand même à la raison et procéder à une gestion sans panique de ce coronavirus", poursuit ce médecin. Selon lui, "Il n'y a pas encore de quatrième vague actuellement. Ce qu'on a, c'est une augmentation des taux d'incidence, sans impact sur les hospitalisations, ni sur les décès. Il faut par contre respecter les gestes barrières, aller se faire vacciner à tout prix et notamment cibler les gens qui sont à risque de faire une forme grave comme les plus de 65 ans, les personnes obèses. "On n'aurait pas eu de troisième vague d'hospitalisation en réanimation si toutes les personnes obèses avaient été vaccinées. Il faut vraiment protéger ces catégories de personnes. Être à la plage par exemple ou être en terrasse, ce n'est pas là où il y a une contamination. Donc, il va falloir à un moment donné se dire que ce virus va circuler. Il faut qu'il y ait une immunité qui se fasse, soit par la vaccination soit une immunité naturelle", termine le Dr Gérald Kierzek.