Dr Gérald Kierzek : "Il n'est pas question de relâcher tout d'un coup"

La deuxième phase du déconfinement aura lieu dans deux semaines, le 19 mai : ouverture des terrasses, des cinémas, des musées, des théâtres,... Selon le docteur Kierzek, ce n'est pas trop tôt. Les chiffres donnent plutôt raison. Quand on regarde les taux d'incidence, il n'y a plus qu'un département qui est au-dessus de 400 contaminations pour 100 000 habitants. Mais ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Le taux de positivité est également à la baisse. Alors, il faut être optimiste, mais il faut être prudent. Il ne faut pas relâcher tout d'un coup. C'est peut-être l'erreur qu'on avait faite lors du premier confinement. C'est important d'y aller étape par étape. Il faut laisser quinze jours au moins pour voir l'effet d'une mesure de relâchement. Aujourd'hui en France, il y a une forte tension dans les hôpitaux. Il y a un plateau qui est haut, mais il est plutôt à la baisse. Il y a toujours des unités de service de réanimation éphémères. Tant que la tension ne se sera pas relâchée, aussi bien sur les services éphémères que sur les déprogrammations, il faudra être vigilant. Pour l'instant, on est toujours sur une tendance qui est à la baisse en terme d'hospitalisation, et il faut continuer comme ça.