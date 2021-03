Dr Gérald Kierzek : "Il n'y a aucune démonstration scientifique qu'un confinement intermittent a une efficacité"

Le gouvernement a imposé un reconfinement à Nice et à Dunkerque pendant le week-end. Mettre des villes sous cloche durant 48 heures est-ce pertinent sur le plan sanitaire ? "Il n'y a aucune démonstration scientifique qu'un confinement intermittent a une efficacité", répond le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris. "L'idée, c'est de réduire les interactions sociales, qu'on reste chez soi deux jours dans la semaine. Donc il y a moins de circulation du virus. C'est une idée assez intuitive. Ceci dit, ce n'est pas sur la promenade des Anglais qu'il y a une transmission virale, qu'il y a une contamination. Ce n'est pas en extérieur, on sait que c'est un virus qui est plutôt en intérieur", souligne notre consultant. "Le risque quand il y a un taux d'incidence élevé comme ça, c'est que tout le monde se retrouve sous cloche à la maison et que la circulation virale, finalement, se fasse à la maison et qu'il y ait les contaminations intrafamiliales qui augmentent. Il faut faire extrêmement attention. Sur la santé mentale, c'est extrêmement pesant. Sortir le week-end, c'est un peu l'espèce de décompression qui peut être intéressante sur le plan psychique", poursuit-il Faut-il reconfiner une ville pendant trois semaines d'affilée comme le propose Anne Hidalgo à Paris ? "Dans une situation catastrophique pourquoi pas". Vu la situation actuelle dans les hôpitaux, "il y a encore de la marge avant de faire une mise sous cloche", estime le Dr Gérald Kierzek. "Si la situation évolue, il faudra peut-être prendre d'autres mesures. Je voudrais qu'on arrête avec ce discours un peu alarmiste. On n'est pas dans des situations où les hôpitaux sont saturés", conclut-il.