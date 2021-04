Dr Gérald Kierzek : "il n'y a pas de problème pour rouvrir les terrasses, parce que c'est à l'extérieur"

Selon le docteur Gérald Kierzek, les indicateurs précoces, le taux de positivité, les taux d'incidence, sont plutôt à la baisse. En revanche, la tendance au niveau de l'hôpital est encore sur un plateau haut. Ainsi, il va falloir encore se donner quelques jours pour que ça redescende. Sur la réouverture, le consultant TF1-LCI pense qu'"il n'y a pas de problème pour rouvrir les terrasses, parce que c'est à l'extérieur". En effet, pour le docteur Gérald Kierzek, "les conditions pourraient être réunies pour avoir une réouverture. Et on espère que dans quelques semaines, on va avoir cette réouverture". Au sujet de la défiance des Français sur l'AstraZeneca, le docteur Gérald Kierzek estime qu'"il faut vacciner surtout les Français à risque". Le médecin généraliste explique que nous ne sommes pas dans une stratégie de vaccination massive, le plus vite possible. Il donne plus de détails sur cet avis dans la vidéo accompagnant cet article. Il rappelle aussi que "le risque est extrêmement faible avec l'AstraZeneca".