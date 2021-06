Dr Gérald Kierzek : "Il y a une impression de ralentissement de l'épidémie"

Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris, le reconnaît. Il y a une impression de ralentissement de l'épidémie. On ressent moins l'urgence épidémique et la situation dans les hôpitaux s'est améliorée. Aussi, les gens estiment qu'il y a moins d'urgence. Le consultant TF1-LCI évoque également un deuxième phénomène visible très clairement dans les centres de vaccination. En effet, le médecin parle d'"une espèce de plateau haut pour les tranches d'âge à risque". "On a un plateau à 70-80% des tranches d'âge qui sont vaccinées", précise-t-il. Ce qui pourrait être un problème s'il y a une recrudescence épidémique, si on a 20% d'une tranche d'âge à risque non vacciné. Autant de personnes qui pourraient saturer le système hospitalier. Pour le docteur Gérald Kierzek, il faudrait vacciner les personnes les plus à risque, pas tellement les enfants ou les adolescents, mais vraiment les individus à risque. D'ailleurs, le médecin rappelle que les obèses font partie de cette population et la moitié de ces personnes n'ont pas reçu de première dose. Encore plus de détails sur l'intervention du docteur Gérald Kierzek dans la vidéo associée à cet article.