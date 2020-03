Dr Gérald Kierzek : la pénurie de masques "est un vrai souci et une urgence pour les médecins"

Les infirmières et les médecins libéraux utilisent en ce moment des vieux stocks de masques de protection. Il devait y avoir des livraisons, mais des pharmaciens disent en recevoir moins que prévu. Que se passe-t-il ? Par ailleurs, les allergies sont de retour. Comment distinguer les manifestations purement allergiques des symptômes du coronavirus ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.