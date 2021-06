Dr Gérald Kierzek : La vaccination des adolescents est "une barrière supplémentaire, mais la priorité reste les gens à risque"

Outre l'annonce du chef de l'État sur la vaccination des jeunes de 12 à 18 ans à partir du 15 juin, c'est aussi aujourd'hui que le cap des 50% d'adultes français a été franchi. Ces derniers ont été vaccinés au moins une première fois. Est-ce qu'on s'approche d'une forme d'immunité collective ? Selon le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) et consultant TF1-LCI, "On augmente la résistance pour la pénétration du virus. Quand le Covid-19 est arrivé, il y a plus d'un an, la population était naïve. Je ne parlerais pas d'immunité collective parce qu'on ne sait pas à quelle hauteur il y a une immunité collective, une barrière absolue pour le virus". Au sujet de l'ouverture de la vaccination aux 12-18 ans, le docteur Gérald Kierzek estime qu'il s'agit d'une "barrière supplémentaire". Toutefois, "la priorité absolue reste vraiment les gens à risque" a-t-il ajouté. Entre autres les plus de 50 ans, les 65 ans avec des maladies et les personnes obèses. Ces personnes risquent de développer des formes graves. La suite de son intervention dans la vidéo ci-dessus.