Dr Gérald Kierzek : le variant indien "n'est pas vraiment une nouvelle mutation"

Derrière la vague épidémique en Inde, on retrouve ce nouveau variant particulièrement contagieux le variant indien. "Il s'agit d'une mutation du virus. Il y a eu la sud-africaine, la britannique, la californienne". Mais "ce n'est pas vraiment une nouvelle mutation", selon le Dr Gérald Kierzek. "En fait, il y a deux mutations qui concernent la couronne. Cette fameuse protéine S qui permet au virus de s'accrocher et de pénétrer à l'intérieur des cellules. Mais ce ne sont pas des nouvelles mutations dans le sens où ces deux mutations sont connues. C'est une espèce de mix entre la mutation sud-africaine et brésilienne, puis la mutation californienne. Elles ont des noms et des numéros avec des chiffres. Mais ce n'est pas comme s'il y avait une variation ou une mutation qui apparaissait", explique-t-il. "Mutation, ça ne veut pas dire plus de dangerosité", poursuit notre consultant santé. "On sait qu'il est probablement plus contagieux comme l'était le britannique. En revanche, le britannique dont on avait peur qu'il soit beaucoup plus dangereux, ça s'est avéré faux. On ne sait pas actuellement si la dangerosité du virus indien va être plus importante ou pas. Puis l'autre grande question, c'est par rapport aux vaccins. C'est là où j'allais dire, c'est plutôt rassurant que ces deux mutations soient connues, parce qu'on sait que les vaccins gardent une efficacité certaine contre ces mutations. "Il y a aussi un problème structurel en Inde avec des hôpitaux qui sont débordés. On a dix fois moins d'hôpitaux en Inde qu'on en a par exemple en Europe", rappelle le Dr Gérald Kierzek.