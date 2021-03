Dr Gérald Kierzek : "Le vrai problème est sur la tension hospitalière et sur les collègues réanimateurs"

Le docteur Gérald Kierzek reconnaît "qu'il faut un délai entre les mesures et ce qu'on voit sur la circulation virale et la tension hospitalière qui est encore décalée dans le temps". En effet, il estime que "c'est un petit peu tôt" pour apprécier les effets du confinement, en ajoutant qu'il faut "attendre peut-être ce week-end ou la semaine prochaine". Le consultant TF1-LCI, fait savoir par la suite qu'il y a "un niveau de circulation très élevé du virus". En même temps, il explique que "les réseaux sentinelles de médecins généralistes ou de SOS Médecins n'ont pas trop de consultations Covid et ça c'est plutôt des choses rassurantes". Le docteur Gérald Kierzek précise toutefois que "le vrai problème est sur la tension hospitalière et sur les collègues réanimateurs". Au cours de son intervention, le docteur Gérald Kierzek fait aussi savoir que le taux de positivité stagne. Mais en attendant de voir les effets des mesures sanitaires, le médecin urgentiste recommande d'attendre et de muscler les hôpitaux.