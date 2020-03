Dr Gérald Kierzek : "L'essai clinique du traitement à base de chloroquine est très encourageant"

En attendant l'arrivée d'un vaccin contre le coronavirus, la France et l'Europe ont lancé plusieurs essais cliniques pour trouver un traitement efficace. À Marseille, l'un d'entre eux produit des résultats "prometteurs" sur une vingtaine de patients. Le Dr. Gérald Kierzek a réagi à la situation. "C'est très encourageant mais il faut étendre et accélérer ce processus d'essai clinique", a déclaré le médecin urgentiste. "Ne vous précipitez sur cette chloroquine, le "Plaquenil", car c'est un médicament et ça a des effets secondaires", a-t-il mis en garde.