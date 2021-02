Dr Gérald Kierzek : l'objectif des mesures sanitaires, "c'est de ralentir la propagation de ces souches du Covid-19"

Aujourd'hui, de nouvelles règles sont entrées en vigueur pour limiter la propagation des variants du coronavirus. Quels effets ces restrictions peuvent-elles avoir ? Sont-elles efficaces sur le long terme ? Le docteur Gérald Kierzek rappelle que "l'objectif, c'est de ralentir la propagation de ces souches, qui sont des mutants ou des variations du virus initial". "Je dis bien ralentir, mais la progression, elle est inéluctable" réitère-t-il. Parmi les mesures mises en place face aux variants, il y a d'abord l'identification. C'est-à-dire "savoir s'il s'agit d'un variant britannique, sud-africain ou brésilien" à chaque PCR, chaque test qui sera positif, indique le médecin urgentiste. "Deuxième chose, on va essayer de limiter en augmentant la durée d'isolement. L'isolement est capital : il passe de sept jours à dix jours pour la souche sud-africaine et brésilienne", rappelle Gérald Kierzek. "Et puis, on va faire un test de sortie d'isolement. Ça veut dire qu'à la fin de vos dix jours, on va vous retester et voir si vous êtes positif ou pas, précise-t-il.