Dr Gérald Kierzek : "On a passé la barre des 20 000 morts symbolique parce que c'est au-delà de la canicule de 2003 et des épidémies de grippe"

Le nombre de personnes décédées suite à l'épidémie de coronavirus a franchi ce lundi le cap de 20 000 morts. Il est de 20 265 exactement; soit 547 décès de plus en 24 heures. Selon le docteur Gérald Kierzek, ce nombre est "symbolique parce que c'est au-delà du bilan de la canicule de 2003 et celui des épidémies de grippe". "On n'a pas encore tous les chiffres, (...) notamment la partie des décès survenus à domicile qui nous effraie beaucoup", a-t-il souligné.