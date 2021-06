Dr Gérald Kierzek : "on voit très clairement qu'on est sur une décrue de l'épidémie"

"Cela faisait déjà quelques semaines que la situation sanitaire s'améliore en France", évoque le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) et consultant TF1-LCI. En fait, il a avancé trois types d'arguments qui ont pesé dans la balance. D'abord, tous les indicateurs sanitaires sont au vert. "On voit très clairement qu'on est sur une décrue de l'épidémie. Il n'y a pas un département qui a plus de contaminations que d'autres. On n'est pas au-dessus des seuils d'alerte. Les chiffres hospitaliers sont également bons", confirme le Dr Gérald Kierzek. Ensuite, selon encore ce médecin, les gens commencent à en avoir marre du port de masque obligatoire. Il fait très chaud dehors. Et le couvre-feu était également difficile à faire respecter. On a vu récemment les événements sportifs. Et le mois de juin est un mois plutôt festif. Cela a pesé en faveur du relâchement de ces gestes barrières. Enfin, "il ne va pas se passer grand-chose cet été sur le front de l'épidémie. On voit très clairement depuis l'année 2020 qu'on est sur une épidémie quasi saisonnière. C'est-à-dire qu'on a un système de vague et puis une décrue notamment quand les températures remontent et quand la vie se fait à l'extérieur. Donc, globalement, le masque à l'extérieur n'a plus beaucoup de sens, comme le couvre-feu", poursuit le Dr Gérald Kierzek. Mais, il rappelle qu'on doit toujours garder les gestes barrières essentiels : masque à l'intérieur, se laver régulièrement les mains, aération lorsqu'on est dans un lieu clos.