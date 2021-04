Dr Gérald Kierzek sur le freinage de l'épidémie et l'accélération de la vaccination : "Une stratégie qui paraît équilibrée"

Selon le docteur Gérald Kierzek, la stratégie paraît équilibrée, sans céder à la panique et dans la droite ligne des mesures qui ont déjà été prises. Le médecin urgentiste revient par la suite sur les effets du plan du chef de l'État, les indicateurs qui baissent tel que le taux de positivité. Le docteur Gérald Kierzek se penche également sur les mesures prises par l'exécutif. La première consiste à donner un peu d'oxygène à l'hôpital, notamment en fournissant des lits de réanimation. La deuxième vise à limiter la circulation virale et faire de la prévention afin d'éviter d'engorger les services de réanimation. Et la troisième repose sur la vaccination. À la fin de son intervention, le consultant TF1-LCI parle de la sortie de crise. Selon le docteur Gérald Kierzek, il faut dessiner cette sortie de crise qui est capitale pour la santé mentale de nos concitoyens.