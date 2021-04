Dr Gérald Kierzek sur le pic de la pandémie : “Le taux de positivité est à moins de 8% notamment en Île-de-France”

Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris confirme que “le pic de la troisième vague s’inscrit dans les sept prochains jours, il s’agit du pic d’hospitalisation. Mais le pic de contamination est peut-être même passé depuis quelques jours. Quand on regarde le taux de positivité, le nombre de tests positifs par rapport à l’ensemble des tests, avant le 1er avril, il était à plus de 8% et depuis il est à moins de 8% (7,74%) notamment à Paris, Île-de-France où l’on ne voit clairement cette cassure”. “ça voudrait dire qu’en décalé, on devrait avoir le pic d’hospitalisation dans quelques semaines", précise-t-il. Et au consultant de TF1 de se demander : “D’où ça vient ?”. “Peut-être l’immunité, peut-être la vaccination, peut-être aussi et surtout à cause des mesures qui ont été prises ces dernières semaines”, conclut-il.