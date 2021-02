Dr Gérald Kierzek sur le reconfinement local à Nice : "il faut se méfier des chiffres"

Au sujet du reconfinement local imposé à Nice, le docteur Gérald Kierzek estime que la différenciation en fonction du territoire est déjà une première bonne nouvelle. Cela voudrait dire qu'on pourrait peut-être alléger les mesures sanitaires dans des zones de l'Hexagone où il ne se passe pas grand-chose. La deuxième chose à retenir pour le consultant TF1-LCI, c'est qu'il faut se méfier des chiffres, car on leur fait dire ce qu'on veut. Actuellement, ils sont présentés comme étant catastrophiques à Nice, avec un taux de saturation de 117%. Dans la Drôme, ce taux est quasiment de 140%. Ainsi, il faudrait prendre ces chiffres avec des pincettes. Le taux d'incidence est effectivement élevé, mais cette donnée est dépendante du nombre de tests. Et plus on teste, plus on trouvera des gens positifs au Covid-19. Selon le docteur Gérald Kierzek, on va surtout voir les chiffres commencer à amorcer une descente. Et il pense que cela va continuer. En ce qui concerne l'annonce d'une immunité collective aux États-Unis, le docteur Gérald Kierzek reconnaît qu'il y a des facteurs positifs, que la décrue est mondiale. Ensuite, il faut faire la différence entre l'immunité collective naturelle due à la résistance naturelle et l'immunité ou la résistance vaccinale.