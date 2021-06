Dr Gérald Kierzek sur l’efficacité des vaccins sur le variant Delta

Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris, nous explique que ces mutations, c’est un virus qui est plus contagieux. C’est naturel. Depuis des mois, on dit qu’un virus se mute parce qu’il va vouloir se reproduire. Puis, la population en face de lui est vaccinée, immunisée, plus il y a de la difficulté et plus, il va essayer de contrôler la difficulté et il va se transformer un petit peu. Ce variant Delta, c’est une mutation pour essayer de déjouer les défenses immunitaires. Il est plus contagieux mais ce n’est pas un variant tueur. Quand on regarde les chiffres, notamment dans les hospitalisations en Angleterre, c’est plutôt rassurant. il est plus contagieux, il va prendre la place des autres variants, invariablement. Mais il n’est pas plus dangereux, précise Dr Kierzek. La bonne nouvelle et on a l’expérience en Angleterre. Les vaccins Pfizer ou AstraZeneca semblent efficaces, aussi bien pour éviter d’avoir des formes symptomatiques que pour éviter les hospitalisations. En regardant les chiffres, on a 90% d’évitement d’hospitalisation avec une dose et plus de 96% avec deux doses, se réjouit le consultant de TF1-LCI.