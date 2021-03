Dr Gérald Kierzek sur les carnavals non autorisés : "On verra d'ici quinze jours ou trois semaines s'il y a un impact sur les hospitalisations"

Selon le docteur Gérald Kierzek, le non-respect de la distance de sécurité minimale d'un ou deux mètres et l'absence de port de masque "c'est moins grave à l'extérieur qu'à l'intérieur". Bien sûr, il n'y a pas les gestes barrières, mais à l'extérieur, le coronavirus se transmet par les gouttelettes de salive. "Quand on est très proches, elles peuvent être contaminantes, mais c'est plutôt en milieu clos. Donc là, on va échapper à cette aérosolisation" précise-t-il par la suite. Résultat des courses, le docteur Gérald Kierzek explique qu'"on verra d'ici quinze jours ou trois semaines s'il y a un impact sur les hospitalisations". Le consultant TF1-LCI rappelle aussi : "On avait vu les mêmes images l'année dernière pour la fête de la musique. Et finalement, cela ne s'était pas traduit par des hospitalisations". À propos des hospitalisations, les chiffres officiels rapportent 4 548 patients Covid en réanimation. Le docteur Gérald Kierzek fait comprendre que la situation actuelle n'est pas comparable à celle de l'année 2020. Il explique que dans l'immense majorité des cas, les patients ressortent au bout de quelques jours.