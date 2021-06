Dr Gérald Kierzek sur les conditions sanitaires autour des grands évènements : "C'est une étape intermédiaire"

Le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris et consultant TF1-LCI affirme que le dépistage massif est une "une étape intermédiaire, avant de pouvoir rouvrir dans les conditions normales. Au début d'un concert, il faut vérifier qu'il n'y a pas de contamination. Le premier objectif est de dépister les super-contaminateurs. D'où l'intérêt des tests antigéniques rapides. Cela permet bien sur de sécuriser un endroit à risque. que les conditions de propagations du coronavirus sont plutôt un petit espace, non pas un grand espace qui manque de ventilation. D'ailleurs, dans les concerts, il y a plutôt des jeunes en bonne santé, donc moins de facteur de risque. Ce ne sont pas les conditions de transmission normale, car il y a la protection des masques". "Effectivement, cela peut être aussi le cas des discothèques ou des salles de sport. On peut imaginer aussi des tests antigéniques devant ces enseignes pour plus de sécurité. Après ces tests, on espère un cas favorable et reprendre une vie normale. Et pourquoi pas des concerts comme à Liverpool sans les masques", ajouta-t-il.