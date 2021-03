Dr Gérald Kierzek sur un retour à une vie plus normale dès la mi-avril : "cela me semble réaliste"

De prime abord, le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris et consultant TF1-LCI, rappelle que les chiffres du réseau Sentinelles des médecins généralistes sont en baisse. Ceux des hospitalisations sont stables, certes avec un plateau haut, et sauf exception locale. Mais globalement, nous sommes assez loin de la saturation. Cela déjoue les prévisions des modèles épidémiologiques. Le Dr Gérald Kierzek évoque également les courbes qui baissent en dessous de ce qui était prévu. Ainsi, en regardant l'actualité et les prévisions des semaines à venir, il pense qu'il y a de quoi être optimiste. Et rappelant que la vaccination augmente et que les beaux jours reviennent, il estime que le retour à une vie plus normale dès la mi-avril est réaliste, mais il pense surtout que c'est souhaitable à la vue des effets psychologiques des restrictions qui commencent à peser sur tout le monde.