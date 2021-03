Dr Gérald Kierzek : "Tant qu'on n'a pas la preuve absolue qu'on ne peut pas porter le virus, il faut prendre le minimum de précaution"

Aux États-Unis, les personnes vaccinées contre le coronavirus peuvent se réunir sans masque et sans distanciation physique. "Une bonne nouvelle". Mais le Dr Gérald Kierzek appelle à la prudence : "Dans un lieu clos oui, mais pas avec des gens qui viennent de l'extérieur". "Si vous avez les voisins et des petits-enfants qui viennent, il faut soit se mettre à l'extérieur, soit prendre les masques. Il faut que ça reste avec un nombre de personnes relativement limité". "C'est un peu plus de liberté, mais la précaution également, c'est bien précisé que ce vaccin, on ne sait pas si c'est une protection efficace pour éviter la transmission. Tant qu'on n'a pas la preuve absolue qu'on ne peut pas porter le virus, donc, on ne peut pas contaminer d’autres personnes, il faut quand même prendre le minimum de précaution", ajoute-t-il. En France, l’Agence régionale de santé d'Île-de-France a demandé à tous les hôpitaux et toutes les cliniques de déprogrammer 40% des interventions chirurgicales. Comment en est-on arrivé là ? "Par manque de lits", selon notre consultant santé, soulignant que "la situation n'est pas catastrophique". "On n'est pas sur un raz-de-marée, on est sur un plateau haut qui monte tranquillement". "100 lits de réanimation pour 1,6 millions d'habitants, c'est très peu. Et chaque hiver, ça se remplit très vite", conclut-il.