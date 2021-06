Dr Kierzek : regrouper les numéros d’urgence et “simplifier” son utilisation en cas de détresse

Simplifier pour le grand public quand il y a une détresse et de faire un seul numéro, telle est l'idée du regroupement des numéros d'urgence actuels. On n’aurait plus à se mémoriser de plusieurs numéros. Ceci dit, une plateforme qui permettrait d’avoir soit les pompiers, soit les médecins du Samu ou soit la police serait également mise en place. Tout cela sous un numéro unique. Ce regroupement permettrait aussi une rationalisation des secours. En tout cas, cela n’aurait rien changé puisque ce sont les tuyaux qui ne conduisaient plus l’appel à ces plateformes là, à voir le débat qui va animer le Samu et les pompiers dans les autres moments. Dans le domaine de la santé, la haute autorité de santé veut instaurer des tests sérologiques, des tests sanguins dans les centres de vaccination. À quoi cela servirait? Le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) et consultant TF1-LCI nous éclaire sur le sujet. Pour découvrir l’intégralité, cliquez sur la vidéo en-dessus.