Dr Kierzek sur l’annonce d’une quatrième vague de Covid par l’Organisation mondiale de la Santé

Ce qu’on peut dire, c’est que le zéro Covid, ça n’existe pas. Il faut qu’on vit avec le virus et le virus circule. Mais il circule à bas bruits puisque les conditions ne sont pas réunies. En été, on est plutôt à l’extérieur, on ouvre les fenêtres, on vit dehors et il n’y a pas de clusters qui peuvent se former aussi facilement que l’hiver. Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'?hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris, s’explique. Je suis plus sceptique parce qu’une quatrième vague, ça voudrait dire une quatrième vague d’hospitalisation. La première, deuxième et troisième vagues, c’étaient les pics hospitaliers. Regardez ce qui se passe en Angleterre. Le nombre de cas augmente, mais ce sont uniquement des cas positifs. Les hospitalisations et les décès ne bougent pas grâce, entre autres, à la vaccination. Je pense que ça allait un peu vite en besogne que de parler de quatrième vague. Ce qu’il faut éviter, c’est des clusters géants. Il faut privilégier des autotests. Il faut que les jeunes puissent faire les tests et les faire eux-mêmes. et ils s’isolent s’ils sont positifs, ils s’isolent pendant quelques jours avant de faire la fête afin d’éviter le développement de ces conditions de circulation. Tous les experts s’accordent à dire que pour venir à bout de cette épidémie, pour la contenir, il faut vacciner le plus de gens possible. Comment inciter les hésitants, les hostiles, les récalcitrants ? Est-ce que les médecins devraient avoir un rôle à jouer ? À cela, le consultant de TF1 répond. Les médecins traitants ont un rôle. Les médecins généralistes, qui sont en première ligne, et qu’ils puissent convaincre, non seulement les récalcitrants, mais également les récalcitrants et à risque, ceux de plus de 65 ans, plus de 50 ans avec des comorbidités ou les patients obèses notamment. D’ailleurs, on projette de transmettre la liste des personnes qui ne sont pas vaccinées de la Cnam, l’assurance maladie aux médecins traitants.