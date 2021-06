Dr Kierzek sur les mesures à assouplir : “Le masque à l’extérieur, on pourrait s’en dispenser”

“À mon avis et l’avis de beaucoup de médecins et de scientifiques, à l’extérieur, il ne se passe pas grand chose, il n’y a pas beaucoup de contamination, voire zéro contamination”, lance le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) et consultant TF1-LCI. “Donc, le masque à l’extérieur, ça pourrait être l’une des premières mesures qu’on pourrait assouplir. Et cela ferait beaucoup de bien. On a des températures qui augmentent, c’est très inconfortable d’avoir le masque à l’extérieur. Honnêtement, sauf à être dans une foule extrêmement compacte, ce n’est pas en croisant quelqu’un dans la rue, ce n’est pas sur une plage qu’il y a un risque de contamination. Le masque à l’extérieur, on pourrait s’en dispenser. Les études montrent clairement que le coronavirus se transmet dans des atmosphères closes et avec des ventilations qui ne sont pas assurées”, précise-t-il. “À l’intérieur, aéré et ventilé, garder le masque paraît extrêmement pertinent comme mesure. L’idée est d’assouplir, de ne pas passer du tout au rien, mais garder des mesures qui sont raisonnables. Et le lavage des mains, ça paraît une mesure simple. On pourrait résumer ainsi : on enlève le masque à l’extérieur, cela pourrait être une des tendances. À l’intérieur, on garde le masque, on aère, on ouvre les fenêtres et on se lave les mains. Et puis, il y a les fameux autotests qui pourraient compléter avantageusement les tests PCR”, a-t-il conclu son intervention.