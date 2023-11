Dramatique incendie à Stains : trois morts et huit blessés

Selon la préfecture, l'incendie a commencé vers 01H53 la nuit dernière dans un petit immeuble d'habitation de Stains en Seine-Saint-Denis. Des dizaines de pompiers sont mobilisés et évacuent des résidents piégés dans le bâtiment. Du rez-de-chaussée, les sauveteurs sortent un enfant de six ans, inanimé, qui est grièvement blessé. Mais les voisins sont les premiers à intervenir. C'est le cas notamment de Serge Tekem, un des riverains. Il a été alerté par les hurlements. Il a fait ce qu'il a pu faire avec ses amis, mais la furie des flammes leur empêche de continuer. Dans ce grave incendie, trois femmes sont décédées dans un même appartement du troisième étage. Elles étaient ravies de pouvoir déménager prochainement. C'était d'ailleurs une obligation pour tous les occupants. La mairie avait émis un arrêté de mise en sécurité. L'édifice était insalubre selon le maire. Il évoque des défauts électriques et de structure notamment. L'enquête se penchera évidemment sur l'état de cet immeuble. Mais aucune piste n'est privilégiée, assure le procureur. Les habitants privés de logement ont été accueillis dans un gymnase de la ville. TF1 | Reportage O. Santicchi, J. Berbillé, B. Sisco