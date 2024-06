Enfants à vélo percutés par une voiture à La Rochelle : des parents sous le choc

Devant l'école élémentaire, à l'heure de la sortie des classes, la douleur est partagée par tous les parents. Ils viennent d'apprendre que la fillette de 10 ans hospitalisée à Tours, a été déclarée en état de mort cérébrale. Deux enfants restent hospitalisés à Poitiers. "On pense aux parents, forcément. Je suis beaucoup touché", réagit Guillaume, parent d'élève à La Rochelle (Charente-Maritime). L'état de santé de quatre autres blessés s'améliore. Et deux autres enfants ont pu rentrer chez eux. Parmi eux, se trouve la fille de Nicola Screnci, Mathilde. Elle a voulu rendre visite à ses camarades. Pour son père, d'origine italienne, il faut soulever la question du contrôle des capacités des personnes âgées à conduire. Selon lui, des visites médicales doivent être effectuées pour vérifier l'aptitude, la compétence et les réflexes des conducteurs. La conductrice de 83 ans est visée par une enquête pour homicide involontaire. Internée en unité psychiatrique, elle n'a toujours pas été entendue. Les nombreuses questions sur les raisons du drame restent posées. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux