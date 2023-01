Drame à l'université : une étudiante poignardée sur son campus

Une étudiante de 32 ans vient d’être poignardée en pleine université. Grièvement blessée, elle est amenée par le SAMU à l'hôpital. Le drame s’est produit peu après midi au septième étage de cette faculté, en plein cœur de Paris à Saint-Germain de Près. La plupart des étudiants sont choqués. La victime a été poignardée à plusieurs reprises alors qu’elle sortait de l’ascenseur. Des dizaines d’étudiants étaient en cours au même étage, lorsqu’un membre du personnel est venu les alerter. L’agresseur présumé, âgé de 25 ans, originaire de région parisienne, a été interpellé. Selon nos informations, il connaissait la victime. Tous deux sont des étudiants de l’université, ce qui explique que ce dernier ait pu rentrer sans difficulté. La nature précise de leur relation n’est en revanche pas établie à ce stade. Un soutien psychologique a été rapidement proposé à des témoins traumatisés. “Pour l’instant, on a pris une dizaine de personnes en charge. Ça peut dépasser le cadre étudiant puisqu’il y avait aussi le service de sécurité, le service de secours… Donc on pense à l’ensemble des personnes qui ont pu être impactées ” a rapporté Dr Gaëlle Abgrall. Le pronostic vital de l’étudiante n’est, ce soir, plus engagé. Une enquête est ouverte pour tentative d’homicide volontaire. TF1 | Reportage H. Dreyfus, I. Bornacin