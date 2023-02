Drame dans l'Aisne : l'émotion des proches de la famille

Ils disent adieu à leurs camarades de classe. Le drame touche une centaine d’enfants, les amis des sept victimes mineurs de cet incendie hors normes. Beaucoup écrivent leurs noms dans des cœurs, ou laissent des fleurs accompagnées de leurs parents. "Ils se connaissaient, ils se voyaient à l’étude dans la cour de récré…Il y a eu beaucoup de pleurs", dit la mère d’un ami des enfants victimes de l'incendie. À la maternelle, à l’école primaire, comme au collège, les parents savent qu’une cellule psychologique est à l’écoute de leurs enfants. Parmi les sept frères et sœurs décédés, la plus jeune des victimes avait deux ans, et la plus âgée quatorze ans. Les enquêteurs ont commencé leurs analyses sur les lieux du drame. Alors que la piste privilégiée reste celle d’un accident, l’incendie d’un sèche-linge situé au rez-de-chaussée. Le père, unique survivant, est toujours hospitalisé, gravement brûlé. Pour marquer leurs soutiens à l’ensemble de la famille, les habitants de Charly-sur-Marne organiseront une marche blanche samedi à quatorze heures trente, dans les rues de la ville. TF1 | Reportage B. Christral, C. Chevreton, R. Rosso